В Южной Корее за сутки выявлены 13 заболевших коронавирусом

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрированы 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.

За сутки от коронавируса скончались 2 пациента, общее количество жертв достигло 236 человек, число зараженных — 10 674.

На 20 апреля в мире количество случаев коронавируса составило более 2 млн 700 тыс. человек, скончались — 165 тыс. человек.