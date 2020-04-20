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  20 апреля 2020
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В Южной Корее за сутки выявлены 13 заболевших коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрированы 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.

За сутки от коронавируса скончались 2 пациента, общее количество жертв достигло 236 человек, число зараженных — 10 674.

На 20 апреля в мире количество случаев коронавируса составило более 2 млн 700 тыс. человек, скончались — 165 тыс. человек.

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