Прокуратура Узбекистана будет следить за доставками населению дешевой муки и картофеля

CentralAsia (UZ) - Ответственность за доставку дешевой муки и картофеля населению возложена на прокуратуру. Об этом 19 апреля на брифинге в Агентстве по информации и массовым коммуникациям сообщил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана Фарход Очилов.

«Мы получили поручение на обеспечение гарантированной поставки муки из государственных ресурсов потребителям по низким ценам без проведения биржевых торгов», - сказал Фарход Очилов.

По словам чиновника, «учитывая резкий рост спроса на картофель среди населения», картофель, закупаемый в зарубежных странах, доставляется на фермерские рынки и в торговые точки под надзором прокуратуры. Цена на картофель строго контролируется.

Ранее узбекистанцы жаловались в соцсетях на нехватку картофеля и муки и рост цен на эти продукты.

Однако чиновники опровергли эти обвинения, заявив, что в Узбекистане нет дефицита продовольствия.