[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Прокуратура Узбекистана будет следить за доставками населению дешевой муки и картофеля

CentralAsia (UZ) -  Ответственность за доставку дешевой муки и картофеля населению возложена на прокуратуру. Об этом 19 апреля на брифинге в Агентстве по информации и массовым коммуникациям сообщил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана Фарход Очилов.

«Мы получили поручение на обеспечение гарантированной поставки муки из государственных ресурсов потребителям по низким ценам без проведения биржевых торгов», - сказал Фарход Очилов.

По словам чиновника, «учитывая резкий рост спроса на картофель среди населения», картофель, закупаемый в зарубежных странах, доставляется на фермерские рынки и в торговые точки под надзором прокуратуры. Цена на картофель строго контролируется.

Ранее узбекистанцы жаловались в соцсетях на нехватку картофеля и муки и рост цен на эти продукты.

Однако чиновники опровергли эти обвинения, заявив, что в Узбекистане нет дефицита продовольствия.

print
  • Euronews: Как долго продлится карантин в Европе?
  • Совет улемов Саудовской Аравии призвал мусульман мира молиться дома во время Орозо
  • В Казахстане зарегистрированы 7 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 1661


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com