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  20 апреля 2020
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Турция обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  По данным университета Джонса Хопкинса, на 20 апреля в Турции количество зараженных коронавирусом достигло 86,3 тыс. человек.

По количеству случаев коронавируса Турция вышла на 7 место, обогнав Китай (83,8 тыс.).

Также по количеству зараженных и смертей до сих пор лидируют США (758 тыс. зараженных, скончались — 40,6 тыс.), в Испании 198 тыс. зараженных, скончались — 20,4 тыс, Италии 178,9 тыс. зараженных, скончались — 23,6 тыс, Франции 154 тыс. зараженных, скончались — 19,7 тыс, Германии 145,7 тыс. зараженных, скончались — 4642, Великобритании 121,1 тыс. зараженных скончались — 16 тыс. человек.

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