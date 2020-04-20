В районах Туркменистана население может купить продукты только по прописке

CentralAsia (TM) - В административном центре Лебапского велаята Туркменистана с 15 апреля продукты в государственных магазинах отпускаются по прописке. Отныне покупатели муки, растительного масла, сахара, макарон и других продуктов по субсидированным ценам должны предъявлять продавцу справку из домоуправления, сообщает turkmen.news.



Как отмечает издание, данная мера принята с целью предотвращения спекуляции дефицитными товарами. Раньше житель одного из микрорайонов мог закупить продукты по госцене у себя, а затем прикупить еще в «Учпункте» или в любом другом районе. Многие горожане предлагали затем товар в коммерческие магазины с небольшой накруткой, на это и жили. Как сообщили источники turkmen.news в Туркменабаде, в магазинах уже заметно сократились очереди.

Другой источник туркменского издания сообщил, что мера введена в целях экономии государственных запасов продовольствия, а паек муки, масла и сахара будет выдаваться на семью один раз в месяц. О точных объемах отпускаемых товаров пока не сообщается. По данным источника, очередей в магазинах стало меньше, продукты в продаже имеются, но люди переместились теперь в домоуправление – за справками.

Выдача муки и масла раз в месяц и по прописке практикуется уже в некоторых районах Дашогузского велаята. Государственные магазины получают из поселкового совета список людей, проживающих на данной улице, а также количество людей, прописанных в конкретном доме. На человека в месяц продают по 5 кг муки и 0,5 литра масла. Если попробуешь снова купить через пару дней, продавцы говорят, извините, вы уже брали.

В Туркменистане уже несколько лет наблюдается продовольственный кризис. Из-за низкого уровня благосостояния местного населения люди предпочитают покупать базовые продукты питания в государственных магазинах, в которых цены ниже рыночных. На человека отпускают ограниченное количество продуктов питания. В связи с закрытием границы с Ираном многие товары на рынке либо вовсе исчезли с продажи, либо значительно выросли в цене.