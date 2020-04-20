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  20 апреля 2020
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В Узбекистане таксистов, осуществляющих доставку, обязали носить комбинезоны, маски и перчатки

CentralAsia (UZ) -  Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом приняа решение, согласно которому таксисты, занимающиеся доставкой, теперь должны будут носить комбинезоны, медицинские перчатки и маску. Документ опубликован в Телеграм-канале Минюста Узбекистана.

Согласно решению комиссии, до 10 мая текущего года в Узбекистане не будут выдаваться лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров.

С 17 апреля автотранспортные средства, имеющие лицензии на перевозку пассажиров, могут заниматься услугами по доставке без стикера. Они могут доставлять продукты питания, лекарства, медицинские средства, а также другие товары первой необходимости.

В других случаях, то есть при перевозке ими пассажиров или иной деятельности, связанной с гражданами, в их отношении будут приняты строгие меры в порядке, установленном законодательством.

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