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  20 апреля 2020
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На утро 20 апреля в Казахстане выявлены 24 новых случая коронавируса. Всего 1735

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зарегистрированы в городе Нур-Султан - 9, Шымкент - 4, Павлодарской области - 4, Костанайской области - 4, Кызылординской области - 1, Алматы - 1, городе, Западно-Казахстанской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1735 случаев коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 525;

- Нур-Султан - 381;

- Кызылординской области - 149;

- Карагандинской области - 93;

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Шымкент - 71;

- Западно-Казахстанской области - 63;

- Жамбылской области - 61;

- Туркестанской области - 60;

- Алматинской области - 44;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Павлодарской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 19;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8.

Коронавирус в Казахстане
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