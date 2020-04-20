На утро 20 апреля в Казахстане выявлены 24 новых случая коронавируса. Всего 1735

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи зарегистрированы в городе Нур-Султан - 9, Шымкент - 4, Павлодарской области - 4, Костанайской области - 4, Кызылординской области - 1, Алматы - 1, городе, Западно-Казахстанской области - 1.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1735 случаев коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 525;
- Нур-Султан - 381;
- Кызылординской области - 149;
- Карагандинской области - 93;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Шымкент - 71;
- Западно-Казахстанской области - 63;
- Жамбылской области - 61;
- Туркестанской области - 60;
- Алматинской области - 44;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Павлодарской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 19;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8.