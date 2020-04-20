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  20 апреля 2020
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Состояние 11 пациентов с коронавирусом в Ташкенте оценивается как тяжелое

CentralAsia (UZ) -  Состояние одиннадцати пациентов с COVID-19 в Ташкенте оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил 19 апреля в ходе брифинга начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков.

По словам Атабекова, у 27 из 87 пациентов, проходивших лечение в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте, наблюдаются симптомы пневмонии, у 4 - тяжелое состояние, у одного - очень серьезное.

Два из 93 пациентов, проходивших лечение в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте, находятся в критическом состоянии.

Из 165 пациентов, проходивших лечение в клинике Ташкентской медицинской академии, у 53 имеются симптомы пневмонии, а у 5 - критическое состояние.

В настоящее время в Узбекистане подтверждено 1565 случаев коронавируса, выздоровели 225 человек, скончались 5.

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