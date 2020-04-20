В Канаде мужчина, переодевшийся полицейским, застрелил 16 человек

нападавший использовал машину, похожую на полицейскую / фото Reuters

CentralAsia (CA) - В Канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции, передает BBC.

Подозреваемый в нападении убит; сообщается, что он переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.

Нападение началось в небольшом прибрежном городке Портапик в субботу, когда полиция начала получать сообщения о стрельбе в одном из домов.

«Когда на место прибыли сотрудники полиции, они обнаружили несколько жертв в доме и около него», - сказал представитель полиции Новой Шотландии Крис Лезер.

Несколько зданий в городке загорелись. Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

Сообщается, что стрелок передвигался между несколькими населенными пунктами в Новой Шотландии, поэтому точное число жертв нападения пока не установлено.

Местная полиция сообщила, что в нападении подозревается 51-летний мужчина. Он не являлся сотрудником полиции, но был в полицейской форме и ездил на машине, напоминавшей полицейскую.

Премьер-министр Канады назвал нападение ужасающей ситуацией, глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции.

Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила ВВС, что во время противостояния полиция вступила в перестрелку с подозреваемым.

По словам Луцки, инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия стали беспорядочными.

Во время нападения была убита констебль Хайди Стивенсон, которая работала в полиции в течение 23 лет. «Хайди выполнила свой долг и рассталась с жизнью, защищая тех, кому она служила», - написал представитель полиции Новой Шотландии Ли Бергман в Твиттере.

В Канаде подобные инциденты происходят относительно нечасто. В этой стране намного сложнее купить огнестрельное оружие, чем в США.

Нынешнее нападение стало одним из самых кровавых в истории Канады.

Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда вооруженный человек ворвался в университет Монреаля и застрелил 14 женщин.