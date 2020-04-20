[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительству России предложено уровнять граждан и мигрантов в получении пособий во время пандемии

CentralAsia (CA) -  Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях коронавируса в сфере рынка труда и занятости, пишет ТАСС.

В частности, предлагается приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России для получения ими пособий по безработице, говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«На время оказания поддержки работникам организаций предлагается приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости», - отмечается в документе.

Аналогичная мера введена в Португалии - на время борьбы с коронавирусом и его последствиями 580 тыс. мигрантов приравняли к гражданам страны.

Еще одной инициативой, касающейся помощи мигрантам, стала организация подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры. Для этого в АСИ считают возможным запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

В России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал «Работа в России». Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

print
  • Исследование антител показывает, что COVID-19 распространен гораздо шире, чем считалось ранее
  • Число погибших от коронавируса в Европе перевалило за 100 тыс.
  • В Канаде мужчина, переодевшийся полицейским, застрелил 16 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com