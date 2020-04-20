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  20 апреля 2020
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В махаллях Ташкента разрешили торговать клубникой

CentralAsia (UZ) -  Доставщикам клубники в Ташкенте будут созданы условия, сообщила столичная администрация. В Узбекистане начался сезон клубники. Поэтому во всех махаллях Ташкента разрешается организация торговли клубникой, - отметили в администрации города.

"Для тех, кто завозит клубнику в столицу, и их транспортных средств будут созданы условия", - говорится в сообщении.

В Ташкенте стоимость 1 кг клубники в эти дни составляет в среднем 35 тысяч сумов ($3,5).

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