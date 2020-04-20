Euronews: Как долго продлится карантин в Европе?

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CentralAsia (CA) - Режим самоизоляции во Франции по-прежнему в силе, но на продуктовом рынке на продуктовом рынке на улице Муфтар было почти также многолюдно как и в нормальные времена. Парижанам явно не терпится вернутся как можно скорее к обычной жизни, пишет euronews.

Но правительство не торопиться называть дату снятия карантина. Формально он действует до 11 мая, но вполне вероятно, что он будет снова продлён. Шоппинг остается единственным законным поводом для скопления людей. Во всех остальных случаях нарушители штрафуются. Полиция уже выписала 800 тыс. штрафов.

Генеральный директор Главного управления здравоохранения Жером Саломон считает, что эпидемия во Франции медленно отступает.

Британское правительство заявляет о стабилизации темпов роста числа заражений (+5850 в воскресенье, скончались 596 человек, общее число жертв – 16060), но пока также отказывается говорить о снятии карантинных мер.

«Мы должны быть уверены в том, что справляемся с проведением тестов и производством средств индивидуальной защиты – с тем, чтобы их хватало не только сегодня, но и в будущем. Наверное, самое главное, это убедиться в том, что предпринимаемые нами меры не приведут к новому скачку заражений», - говорит министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон.

В стране на недостаток средств индивидуальной защиты жалуются медики, которые в наибольшей степени подвержены риску заражения.

В Италии споры о порядке снятия карантина касаются главным образом вопроса, должно ли решение об этом приниматься на национальном уровне или региональном. Сегодня с докладом о готовности страны к снятию карантина выступит специальная комиссия. Все большее количество должностных лиц высказывают мнение, что продление карантина после 3 мая не принесет пользы.

В воскресенье в Италии было зафиксировано более 3000 новых случаев заражения, 433 человека скончались (общее число жертв – 23660). Особую тревогу вызывает обнаружение нового очага заражения в доме престарелых в Кампаньяно-ди-Рома, в регионе Лацио.