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  20 апреля 2020
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Частным клиникам в Узбекистане разрешили платно тестировать на коронавирус
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане частным клиникам разрешили оказывать платные услуги по проведению лабораторных тестов на коронавирус до 1 сентября 2020 года на платной основе. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Частные медучреждения при проведении тестов должны соблюдать установленные требования. Работать в этом направлении они могут на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия.

Постановлением президента от 26 марта частным медицинским учреждениям, в порядке исключения, было временно разрешено оказывать услуги больным, инфицированным коронавирусной инфекцией.

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