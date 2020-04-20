Частным клиникам в Узбекистане разрешили платно тестировать на коронавирус
- Узбекистан, общество
- 11:34, 20 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане частным клиникам разрешили оказывать платные услуги по проведению лабораторных тестов на коронавирус до 1 сентября 2020 года на платной основе. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Частные медучреждения при проведении тестов должны соблюдать установленные требования. Работать в этом направлении они могут на основе договоров, подписанных руководителями региональных центров санитарно-эпидемиологического благополучия.
Постановлением президента от 26 марта частным медицинским учреждениям, в порядке исключения, было временно разрешено оказывать услуги больным, инфицированным коронавирусной инфекцией.