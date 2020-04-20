В Африке клиники готовятся к взрывному росту случаев коронавируса (видео)

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CentralAsia (CA) - В городе Найроби в Кении частная клиника расширяет отделение интенсивной терапии, готовясь к массовому приёму пациентов с Covid-19, сообщает euronews.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 20 апреля в Кении зарегистрировано 270 случаев, скончались — 14.

В целом в Африке около 20 тыс. заражённых и чуть больше тысячи умерших от последствий коронавируса.

Глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает, что в реальности статистика гораздо выше.

«За последнюю неделю число зарегистрированных случаев заболевания на моем родном континенте, в Африке, увеличилось на 51%, а число зарегистрированных случаев смерти на 60%. Учитывая, как сложно там получить доступ к тестам, вполне вероятно, что реальные цифры больше», - сказал он.

Специалисты считают, что фаза взрывного роста числа случаев Covid-19 Африке только предстоит, и при нулевой готовности может привести к катастрофе. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не меньше опасается того, что продолжающееся насилие в Восточной и Центральной Африке приведёт к перемещению тысяч людей и даст новый импульс распространению коронавируса.