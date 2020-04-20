К утру 20 апреля число случаев коронавируса в Узбекистане не изменилось

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане к утру 20 апреля число случаев коронавируса не изменилось. Днём ранее общее количество составляло 1565 случаев.

Как сообщил главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков в интервью телеканалу «Узбекистан 24», в Ташкенте в трех клиниках в настоящее время лечение проходит 371 человек, у 78 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии.

Ранее сообщалось, что состояние 11 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжёлое.

Число людей, находящихся на стационарном и домашнем карантине, достигло почти 92 тысяч.

За минувшие сутки было проведено 11,8 тысячи тестов на коронавирус.

В Узбекистане в общей сложности 225 человек вылечились от коронавируса, 5 человек скончались.