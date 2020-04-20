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  20 апреля 2020
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В США на сегодня зарегистрировано более 40 тыс. смертей от коронавируса
Первая смерть в США, штат Вашингтон
Первая смерть в США, штат Вашингтон

CentralAsia (CA) -  На 20 апреля по данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 40,5 тыс. смертей от коронавируса.

Как сообщает ВВС, губернатор штата Нью-Йорк, сильнее всех пострадавшего от эпидемии, заявил, что пик, скорее всего, уже позади. По словам Эндрю Куомо, все указывает на то, что распространение инфекции пошло на спад.

Между тем продолжается противостояние между президентом Трампом и губернаторами многих штатов по поводу сохранения карантинных мер.

Трамп поддержал участников состоявшихся в эти выходные протестов против ограничений. На это губернатор Вашингтона Джей Инсли возразил, что поддержку, которую президент оказывает участникам протестов, следует считать «опасной».

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