ВВС: Москва опережает по числу случаев коронавируса всю Россию

CentralAsia (CA) - В России на 19 апреля число зараженных коронавирусом возросло на 6060 и составляет более 42,8 тыс. человек.

Как пишет ВВС, рост числа наблюдается во всех регионах, однако самые высокие показатели остаются в Москве (3570 случаев) и Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

За сутки умерли 48 больных коронавирусом, 28 из них - в Москве.