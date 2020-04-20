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  20 апреля 2020
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ВВС: Москва опережает по числу случаев коронавируса всю Россию

CentralAsia (CA) -  В России на 19 апреля число зараженных коронавирусом возросло на 6060 и составляет более 42,8 тыс. человек.

Как пишет ВВС, рост числа наблюдается во всех регионах, однако самые высокие показатели остаются в Москве (3570 случаев) и Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

За сутки умерли 48 больных коронавирусом, 28 из них - в Москве.

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