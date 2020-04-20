ВВС: Москва опережает по числу случаев коронавируса всю Россию
- Азия и мир, общество
- 12:11, 20 апреля 2020
- Просмотров: 1625 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В России на 19 апреля число зараженных коронавирусом возросло на 6060 и составляет более 42,8 тыс. человек.
Как пишет ВВС, рост числа наблюдается во всех регионах, однако самые высокие показатели остаются в Москве (3570 случаев) и Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.
За сутки умерли 48 больных коронавирусом, 28 из них - в Москве.