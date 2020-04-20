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  20 апреля 2020
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«Можно выезжать в лес и посещать парки». Ряд европейских стран начинает смягчать карантин

CentralAsia (CA) -  В понедельник многие европейские страны продолжают смягчение ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, пишет ВВС.

В Германии будет позволено открыться коммерческим предприятиям площадью не более 800 кв метров, а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

В Чехии запускают поэтапный план ослабления карантина. Начинают работать открытые рынки, а гражданам страны будет разрешено путешествовать за границу по делам или для посещения родственников. Однако по возвращении их ожидает 14-дневный карантин.

Во Франции вновь разрешат посещение домов для престарелых, однако физический контакт по-прежнему под запретом, только двое родственников могут приходить в гости за один раз. В 45% домов для престарелых во Франции зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

В Норвегии откроются детские сады и некоторые специализированные клиники. А через неделю планируется открытие университетов, парикмахерских и салонов красоты.

Несмотря на резкий рост числа инфицированных в Польше разрешено выезжать в лес и посещать парки, а также больше людей смогут единовременно находиться в магазинах.

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