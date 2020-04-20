Из Тюмени в Казахстан и Узбекистан отправили сотни тонн картофеля

- Узбекистан, общество
- 12:40, 20 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Управлением Россельхознадзора несколько партий картофеля, приготовленные на экспорт в Республики Казахстан (80 тонн) и Узбекистан (315 тонн) исследовано на наличие вредителей.
Экспортируемый груз исследовался на наличие гватемальской картофельной моли, картофельной моли и других карантинных объектов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области.
Проводились исследования, направленные на обнаружение рака картофеля, головни клубней, бледной и золотистой картофельных нематод, галловых нематод. Бактериологические и вирусологические исследования осуществлялись методами молекулярной диагностики.
Лабораторные испытания установили отсутствие опасных карантинных объектов в продовольственном картофеле. Вся продукция признана безопасной и соответствует фитосанитарным требованиям.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане ответственность за доставку населению картофеля по низким ценам возложили на прокуратуру республики.