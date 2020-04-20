В Таиланде три дня подряд не зарегистрированы случаи смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Таиланде зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.

Как сообщает Аль-Джазира, в стране третий день не обнаружены случаи смерти от коронавируса.

16 из 27 человек заражены после контакта с больными. Общее количество зараженных в Таиланде достигло 2792 человека, скончались — 47, выздоровели — 1999.