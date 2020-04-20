В Таиланде три дня подряд не зарегистрированы случаи смерти от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 12:49, 20 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Таиланде зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.
Как сообщает Аль-Джазира, в стране третий день не обнаружены случаи смерти от коронавируса.
16 из 27 человек заражены после контакта с больными. Общее количество зараженных в Таиланде достигло 2792 человека, скончались — 47, выздоровели — 1999.