В Нью-Йорке разрешили заключать браки по видеосвязи

Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо разрешил жителям штата заключать брак удаленно через видеосвязь. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Согласно распоряжению, разрешается проводить церемонию бракосочетания удаленно, и получить лицензию на брак, говорится в сообщении.

Не давно Куомо заявил, что пик заболеваемости в США, скорее всего, уже позади. По словам, все указывает на то, что распространение инфекции пошло на спад.

На 20 апреля в США зарегистрировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 40 тыс. из них скончались.