[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нью-Йорке разрешили заключать браки по видеосвязи
Нью-Йорк
Нью-Йорк

CentralAsia (CA) -  Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо разрешил жителям штата заключать брак удаленно через видеосвязь. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Согласно распоряжению, разрешается проводить церемонию бракосочетания удаленно, и получить лицензию на брак, говорится в сообщении.

Не давно Куомо заявил, что пик заболеваемости в США, скорее всего, уже позади. По словам, все указывает на то, что распространение инфекции пошло на спад.

На 20 апреля в США зарегистрировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 40 тыс. из них скончались.

Новости по теме:

print
  • Президент Туркменистана совершил 20-километровый велопробег
  • Православные отмечают Пасху в условиях карантина (фото)
  • У проживающих за рубежом 73 граждан Узбекистана диагностировали коронавирус


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com