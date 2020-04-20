[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявлены 4268 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрированы 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 76 регионах России, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 1935 (45,3%).

На 20 апреля в России количество зараженных достигло 47 121 человека, скончались — 405, выздоровели — 3446.

Новости по теме:

print
  • Лица, контактировавшие с умершим от пневмонии жителем Таджикистана, выписаны после карантина
  • В районах Туркменистана население может купить продукты только по прописке
  • В Казахстане подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com