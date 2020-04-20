В России за сутки выявлены 4268 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрированы 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 76 регионах России, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 1935 (45,3%).

На 20 апреля в России количество зараженных достигло 47 121 человека, скончались — 405, выздоровели — 3446.