Президент Туркменистана совершил 20-километровый велопробег

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 19 апреля совершил велосипедную прогулку, осмотрев вдоль дороги новостройки, возводимые в южной части столицы, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Утром туркменский лидер прибыл к монументу, возведённому в честь легендарного и прославленного ахалтекинского скакуна Янардага и отсюда начал велопрогулку.

Бердымухамедов осмотрел объекты, возводимые в этой части города, знакомясь с положением дел на новостройках.

Проехав на велосипеде дистанцию свыше 20 километров, президент Туркменистана завершил велопрогулку у Монумента Нейтралитета.