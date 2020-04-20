[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана совершил 20-километровый велопробег

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов 19 апреля совершил велосипедную прогулку, осмотрев вдоль дороги новостройки, возводимые в южной части столицы, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Утром туркменский лидер прибыл к монументу, возведённому в честь легендарного и прославленного ахалтекинского скакуна Янардага и отсюда начал велопрогулку.

Бердымухамедов осмотрел объекты, возводимые в этой части города, знакомясь с положением дел на новостройках.

Проехав на велосипеде дистанцию свыше 20 километров, президент Туркменистана завершил велопрогулку у Монумента Нейтралитета.

080a9fe0f9e0202fba50c7fa3b7374ff

print
  • В Казахстане зарегистрированы 22 новых случая коронавируса. Всего 1757
  • Лица, контактировавшие с умершим от пневмонии жителем Таджикистана, выписаны после карантина
  • В махаллях Ташкента разрешили торговать клубникой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com