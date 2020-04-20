Президент Туркменистана совершил 20-километровый велопробег
- Туркменистан, общество
- 13:55, 20 апреля 2020
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CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 19 апреля совершил велосипедную прогулку, осмотрев вдоль дороги новостройки, возводимые в южной части столицы, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Утром туркменский лидер прибыл к монументу, возведённому в честь легендарного и прославленного ахалтекинского скакуна Янардага и отсюда начал велопрогулку.
Бердымухамедов осмотрел объекты, возводимые в этой части города, знакомясь с положением дел на новостройках.
Проехав на велосипеде дистанцию свыше 20 километров, президент Туркменистана завершил велопрогулку у Монумента Нейтралитета.