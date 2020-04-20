В Казахстане зарегистрированы 22 новых случая коронавируса. Всего 1757

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы – 10, Шымкенте - 9, Нур-Султане - 2, Костанайской области - 1.

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Как сообщает Минздрав Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса, из них:

- Алматы - 535;

- Нур-Султан - 383;

- Кызылординской области - 149;

- Карагандинской области - 93;

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Шымкент - 80;

- Западно-Казахстанской области - 63;

- Жамбылской области - 61;

- Туркестанской области - 60;

- Алматинской области - 44;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Павлодарской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 20.

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8.

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