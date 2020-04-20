В Казахстане зарегистрированы 22 новых случая коронавируса. Всего 1757

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:30 в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы – 10, Шымкенте - 9, Нур-Султане - 2, Костанайской области - 1.
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Как сообщает Минздрав Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса, из них:
- Алматы - 535;
- Нур-Султан - 383;
- Кызылординской области - 149;
- Карагандинской области - 93;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Шымкент - 80;
- Западно-Казахстанской области - 63;
- Жамбылской области - 61;
- Туркестанской области - 60;
- Алматинской области - 44;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Павлодарской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 20.
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8.