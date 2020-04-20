Лица, контактировавшие с умершим от пневмонии жителем Таджикистана, выписаны после карантина

CentralAsia (TJ) - 18 человек (в том числе, 9 несовершеннолетних детей) - члены семьи умершего от пневмонии 61-летнего жителя Джабборрасуловского района Согдийской области в Таджикистане, выписаны из карантина, сообщает Asia-Plus.



Сын умершего сообщил, что все они чувствуют себя нормально.



«19 апреля были выписаны 6 человек, а сегодня остальные 12 человек нашей семьи. Мать тоже себя чувствует нормально. Врачи всем нам дали справки о состоянии здоровья. И мы с завтрашнего дня, 21 апреля, можем приступить к работе, дети также могут посещать школу и детсад», - сказал он.

В облздраве сообщили, что все контактировавшие с умершим выписаны из больницы.



«Всего из карантина выписаны 575 человек - все они жители Дж.Расуловского района. Это те лица, которые контактировали с умершим Шодиевым - врачи, его семья, больные в больнице, в которой он лежал и умер», - сообщили в облздраве.



По данным источника, в карантине в инфекционной больнице города Худжанда остаются врачи, медсестры и лица, у кого наблюдалось повышение температуры.



«Они будут в карантине еще неделю», - сообщил источник.



«Просто было подозрение, мы поэтому на всякий случай изолировали врачей и медсестер больницы Дж. Расуловского района области, где лежал этот пациент. И еще его семью, и контактировавших с ним лиц. Наши первые результаты анализа показали отрицательный результат», - сообщил тогда замначальника Управления здравоохранения Согдийской области Маъруф Ходжибоев.