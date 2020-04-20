Грузинский TBC Bank начнёт деятельность в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Центральный банк Узбекистана выдал лицензию грузинскому банку «TBC Bank».



"Постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 апреля 2020 года, акционерно коммерческому банку «TBC Bank» выдана лицензия на право осуществления деятельности банка", - говорится в сообщении финансового регулятора.

Ранее, в январе текущего года, «TBC Bank» получил предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте.

О планах TBC Bank выйти на рынок Узбекистана со своим цифровым необанком Space стало известно в январе 2019 года. В апреле того же года банк купил контрольный пакет акций платежного сервиса Payme за 5,5 млн долларов.

TBC Bank основан в 1992 году. Онлайн-банкинг от TBC несколько лет подряд (2012−2015 годы) получал награду как один из лучших в Центральной и Восточной Европе. В июне 2014 года Лондонская фондовая биржа пригласила TBC Bank для участия в торгах с его глобальными депозитарными расписками (GDR).