В Ашхабаде население занимает очереди за мукой с вечера

CentralAsia (TM) - Жители Ашхабада с вечера предыдущего дня записываются в очереди для покупки продуктов в государственных магазинах. При этом продуктов, отпускаемых под пристальным надзором полиции, всем не хватает.

Тем временем с ухудшением ситуации с нехваткой муки, дешёвый хлеб, который стоил 2 маната, подорожал в два с половиной раза, и теперь продаётся по 5 манатов (1 доллар равен 3,5 манатам).

Корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде сообщают об исчезновении из продажи государственных магазинов самого дешёвого хлеба.

«В государственных магазинах исчез хлеб, продававшийся по 60 тенге. Но в то же время, этот же хлеб начали продавать в некоторых частных магазинах уже по 1 манату. Также в эти дни невозможно найти муку, которая продавалась по 1 манату за 1 кг», - сообщил 16 апреля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, другие хлебобулочные изделия также подорожали. Так, например, хлеб, продававшийся в государственных магазинах по 2 маната, в прошлую пятницу подорожал до 2,5-3 манатов, а в субботу уже стоил 4,5-5 манатов. Также цена местной муки выросла с 7 манатов до 9 манатов.

В настоящее время жители Ашхабада с вечера предыдущего дня записываются в очереди для покупки продуктов в государственных магазинах. При этом продуктов, отпускаемых под пристальным надзором полиции, всем не хватает​.

«Люди с вечера записываются в очереди, за 20 часов до открытия магазинов. Записавшиеся в очередь вчера вечером, сегодня утром в 6:30 собрались перед 32-магазином. В 8 часов к магазину подошёл лейтенант полиции и построил людей в несколько рядов, оставив между ними 10 метров. Потому что, очередь в один ряд растянулась более, чем на 100 метров. Другой полицейский встал у дверей магазина и надзирал над рядами очереди. Он начал пропускать внутрь магазина по 5 человек, после чего начали отпускать продукты», - сообщил 16 апреля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Продажа растительного масла и куриных окорочков проходила под пристальным наблюдением полиции, которые даже людей с ограниченными возможностями не пускали без очереди.

«Одна женщина, показав свидетельство об инвалидности второй группы, попыталась отовариться без очереди. Но полицейский сказал, что инвалидам покупать без очереди разрешено только по понедельникам, и потребовал от неё уйти», - сообщил корреспондент, отметив, что продуктов всем не хватило.

По его словам, полицейских отправляют наблюдать за очередями для предупреждения конфликтов и ссор, которые очень часто возникают между стоящими за продуктами жителями.

Кроме того, в частных магазинах подорожала импортная казахстанская мука. Продававшаяся по 8 манатов за 1 кг казахстанская мука 1- сорта подорожала до 10 манатов, а мука высшего сорта выросла в цене с 9 манатов до 13,5 манатов.

Туркменистан уже более трёх лет переживает тяжелейший за 29 лет независимости экономический кризис. Граждане страны сталкиваются с такими проблемами, как нехватка и дороговизна основных продуктов питания, нехватка наличных денег. А ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса, усугубили эти трудности.

3 апреля в городе Мары группа местных женщин вышла на стихийный протест с требованиями решить проблему с нехваткой муки.

Туркменские власти не признают наличие экономических проблем, утверждая, что в стране полностью обеспечено продовольственное изобилие.