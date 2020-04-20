В Узбекистане создадут питомники фруктовых деревьев, адаптированных к засухам

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 20 апреля подписан Меморандум о взаимопонимании для успешной реализации инициативы «Миллион фруктовых деревьев», - сообщили в Представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.



Соглашение подписано главами Представительства ФАО в Узбекистане, Представительства Германского Агентства Международного Сотрудничества (GIZ) в Узбекистане, Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана и Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева.

Подписывая этот документ, стороны подтвердили свое намерение сотрудничать - каждая в рамках своих полномочий, опыта и знаний, для успешного достижения результатов, обозначенных в Инициативе «Миллион фруктовых деревьев».

Инициатива «Миллион фруктовых деревьев» стартовала в конце октября 2019 года в Нукусе и направлена на увеличение площадей фруктовых садов и виноградников, повышение уровня продовольственной обеспеченности, улучшение качества окружающей среды, а также повышение уровня благосостояния населения в засушливых и засоленных регионах Узбекистана.

В рамках Меморандума в Кегейлиском филиале НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. М. Мирзаева, а также Берунийском районе Республики Каракалпакстан будут созданы питомники, предназначенные для размножения саженцев фруктовых деревьев и виноградника для фермерских и дехканских хозяйств, используя разнообразные виды подвоев и сорта фруктовых деревьев, адаптированные в условиях бассейна Аральского моря.

Предусмотрены закупки посадочных материалов – саженцев яблони, сливы, персика, черешни, винограда и их подвоев, обучение и консультирование специалистов, работающих в питомниках, а также фермеров в пилотных зонах. Проект нацелен на снижение рисков и уязвимости при одновременном повышении способности сельских общин справляться с засухами и засолением, и адаптации к ним.

Помимо этого, использование комплексных подходов к управлению ландшафтами и природными ресурсами будет способствовать стабилизации и даже изменению тенденций засоления почв, а также снижению эрозии, повышению способности по удержанию воды, поглощению углерода и сокращению потерь агробиоразнообразия.