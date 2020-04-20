Похороны в закрытом гробу. В Таджикистане от пневмонии умер сотрудник прокуратуры

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CentralAsia (TJ) - В Душанбе 19 апреля внезапно умер начальник отдела по контролю за деятельностью органов внутренних дел городской прокуратуры, сообщает радио Озоди.



Внезапная смерть молодого и здорового сотрудника прокуратуры города Душанбе, который на прошлой неделе был госпитализирован в больницу с признаками респираторного заболевания, повергла в шок его родных и знакомых.



По словам родных умершего Джалолиддина Пирова, машина «скорой помощи» с медиками в защитных костюмах привезла гроб с телом во двор дома для прощания и сразу же увезла для погребения.



«Родственникам даже не разрешили открыть гроб, чтобы соблюсти меры предосторожности», - сказал один из родственников.



По его словам, Джалолиддин Пиров был госпитализирован в больницу на прошлой неделе, а 16 апреля его состояние внезапно ухудшилось.



Один из коллег покойного, сотрудник Генеральной прокуратуры Таджикистана, сообщил Радио Озоди, что Джалолиддин Пиров заболел неделю назад и ему порекомендовали отправиться на карантин, но никаких подозрений о коронавирусе не было и речи.



Другой источник сообщил, что состояние Саидислома Пирова, отца покойного, также сотрудника прокуратуры, ухудшилось после смерти сына и его сегодня госпитализировали в больницу.



Джалолиддин Пиров 13 апреля был доставлен в инфекционную больницу Душанбе с диагнозом «пневмония», спустя три дня его состояние ухудшилось и пациента перевезли в клинику «Истиклол».



Супруга одного из пациентов, который лежал в одной палате с Пировым, сказала в беседе с Радио Озоди, что ее мужа госпитализировали, у него было затрудненное дыхание и сильный кашель. Врач больницы «Истиклол» сообщил, что все, кто лежал в одной палате с Пировым, сейчас помещены на карантин.



Сайт Ахбор со ссылкой на свои источники сообщил, что Джалолиддин Пиров недавно вернулся из поездки за границу, но обошел обязательный 14-дневный карантин.



Все члены семьи помещены в домашний карантин, им рекомендовано провести предстоящие поминки в узком кругу родственников.



Официальные лица пока не комментируют случившееся, но ранее заявляли, что в стране не зарегистрировано ни одного случая СOVID-19. Однако смертельные случаи от пневмонии в последние дни заставляют многих жителей страны усомниться в правдивости официальных заявлений. Слухи и подозрения в социальных сетях достигли такого уровня, что Минздрав был вынужден 17 апреля на очередном заседании штаба по профилактике нового коронавируса обсудить случаи смерти и заболеваемости пневмонией, пишет Озоди.



«Неблагоприятные погодные условия в последние несколько дней негативно отразились не только на различных отраслях народного хозяйства, но и на здоровье граждан страны. В этой связи в эти дни резко увеличилось количество заболеваний дыхательных путей, в том числе пневмонией. Как показывает анализ, пневмония является обыденным сезонным заболеванием. В связи с этим, не стоит раздувать сенсацию из-за резкого скачка заболевания пневмонией. На сегодняшний день в республике среди граждан, охваченных карантином, не зарегистрировано случаев инфекции коронавируса», - отметил замглавы Минздрава Шодихон Джамшед.



По данным Республиканского центра медицинской статистики и информации Минздрава, количество и показатель заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями в Таджикистане за 2019 год (показатель на 100 тысяч человек) выглядят следующим образом: грипп — 9982 человека, пневмония — 12802 человека, ОРВИ - 350 702 человека, астма — 1293 человека и тиф — 8 человек. В заявлении министерства говорится также, что только в Согдийской области 15 человек умерли от пневмонии за первые три месяца этого года.



В другом заявлении Минздрава от 18 апреля говорится, что глава представительства ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева на семинаре для журналистов заявила, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Что касается уровня и качества лаборатории, которая диагностирует коронавирусную инфекцию в Таджикистане, она сказала, что «уровень квалификации специалистов и качество диагностики соответствуют международным стандартам».



В заявлении говорится, что до 16 апреля в этой лаборатории было проведено 2317 тестов, из которых 440 – повторных. По данным Минздрава, тесты скончавшихся от пневмонии подтвердили, что смерть наступила в результате пневмонии, а не СOVID-19.