Узбекистан закупил у Федерального резервного банка США $200 миллионов, - глава ЦБ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане нет будет недостатка в наличной валюте. Согласно соглашению Центрального банка с Федеральным резервным банком Нью-Йорка, недавно в Узбекистан было завезено 200 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов в интервью местным блогерам.

Глава Центробанка Узбекистана подчеркнув, что коммерческие банки не обращались в Центральный банк за иностранной валютой до апреля, объяснил, что ограничения на продажу наличной валюты в банках были вызваны их неспособностью должным образом организовать свою работу.

«Каждый коммерческий банк обычно сам привозит валюту, но так как сейчас действуют ограничения на транспортные перевозки, то мы сами заранее привезли эти деньги. Если сейчас какому-нибудь банку потребуется наличная валюта, то он возьмет ее у нас.

С этим не будет никогда проблемы, если нужно будет мы сможем каждую неделю покупать валюту у США», – заявил Мамаризо Нурмуратов.

«Я могу сказать, хотя это и служебный секрет, что 5 мая мы привезём еще 400 миллионов долларов. Мы заранее спрашиваем у банков их спрос, сколько долларов им нужно и привозим согласно их заказам», - сказал председатель Центробанка.