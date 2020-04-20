Токаев: Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден

CentralAsia (KZ) - Количество заражённых COVID-19 в Kазахстане растет, но не в геометрической прогрессии, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении в Твиттере.



«Количество заражённых COVID-19 в Kазахстане растет, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден. Прошу граждан соблюдать карантин. Благодарю медиков,полицейских, военнослужащих,волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», - написал он.



На 20 апреля в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 1757 человек, от коронавируса в стране скончались 19 пациентов, выздоровели — 417.

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