[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев: Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден

CentralAsia (KZ) -  Количество заражённых COVID-19 в Kазахстане растет, но не в геометрической прогрессии, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении в Твиттере.

«Количество заражённых COVID-19 в Kазахстане растет, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден. Прошу граждан соблюдать карантин. Благодарю медиков,полицейских, военнослужащих,волонтеров. Важно обратить внимание на их безопасность», - написал он.

На 20 апреля в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 1757 человек, от коронавируса в стране скончались 19 пациентов, выздоровели — 417.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • У проживающих за рубежом 73 граждан Узбекистана диагностировали коронавирус
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 85 и достигло 1490
  • Лица, контактировавшие с умершим от пневмонии жителем Таджикистана, выписаны после карантина


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com