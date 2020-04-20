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  20 апреля 2020
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В Испании коронавирусом заразились свыше 30 тыс. медиков

CentralAsia (CA) -  В Испании коронавирусной инфекцией заразились свыше 30 тыс. медиков сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По его данным, с начала эпидемии и по 20 апреля этот диагноз был поставлен 31 053 медикам. По данным испанских СМИ, умерли 34.

С начала эпидемии скончались 20 852 человек с коронавирусом, выявлено 200 210 случаев заражения.

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