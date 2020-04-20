В Узбекистане ожидается потепление до +34 градусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха до +34 градусов.



По прогнозам синоптиков, на этой неделе на территорию Узбекистана продолжится вынос сухого и теплого воздуха из районов Ирана. С 20 по 24 апреля теплый воздух будет проникать на территорию республики.

По большей части Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха 20-22 апреля будет в пределах от +17…+22 градуса ночью, до +25…+30 градусов днем.

23,24 апреля температура повысится до +27…+32 градусов, по югу и пустынной зоне местами – до +33…+34 градусов.

