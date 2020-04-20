В Узбекистане число выздоровевших от коронавируса достигло 240 человек

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице еще два пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.

Как сообщил Минзздрав, одна из выздоровевших — 19-летняя девушка из Ташкента, которая заразилась инфекцией в результате контакта с больным с коронавирусом.

Вторая пациентка прилетела из России в Ташкент чартерным рейсом и была помещена на карантин. После выявления коронавирусной инфекции ее госпитализировали в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Недавние исследования показали, что эти пациенты полностью выздоровели.

До настоящего времени в данной клинике поправились 27 пациентов, а сейчас их количество составляет 29 человек.

Пока по всей стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 240 человек. Число всех заражённых по стране составляет 1582 человек.