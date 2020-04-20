[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Екатеринбурге коронавирусом заразились 78 врачей и пациентов больницы

CentralAsia (CA) -  В Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге 78 врачей и пациентов сдали положительные первичные анализы на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Как написал у себя в Инстаграме губернатор региона Евгений Куйвашев результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
По его словам, один пациент находится в тяжелом состоянии, у большинства заболевших нет симптомов, они чувствуют себя хорошо.

«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», - добавил Куйвашев.

Также врачам, работающим в инфекционных отделениях, предложат на время пандемии заселиться в городские отели, чтобы купировать распространение инфекции.
Ранее в оперштабе региона РИА Новости заявили, что больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин.
print
  • Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 85 и достигло 1490
  • В Испании коронавирусом заразились свыше 30 тыс. медиков


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com