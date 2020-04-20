В Екатеринбурге коронавирусом заразились 78 врачей и пациентов больницы
- Азия и мир, общество
- 17:27, 20 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге 78 врачей и пациентов сдали положительные первичные анализы на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Как написал у себя в Инстаграме губернатор региона Евгений Куйвашев результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
По его словам, один пациент находится в тяжелом состоянии, у большинства заболевших нет симптомов, они чувствуют себя хорошо.
«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», - добавил Куйвашев.
Также врачам, работающим в инфекционных отделениях, предложат на время пандемии заселиться в городские отели, чтобы купировать распространение инфекции.
Ранее в оперштабе региона РИА Новости заявили, что больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин.