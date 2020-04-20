В Екатеринбурге коронавирусом заразились 78 врачей и пациентов больницы

«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», - добавил Куйвашев.