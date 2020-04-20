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  20 апреля 2020
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Силовики задержали участников протеста против карантина в российском Владикавказе

CentralAsia (KG) -  Несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Акция протеста сопровождается задержаниями участников.

Как пишет «Кавказский узел», число зараженных коронавирусом достигло 145, сообщил 19 апреля Роспотребнадзор. При этом полиция оштрафовала 400 человек за нарушение режима самоизоляции в республике.

В Северной Осетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена.

На несанкционированную акцию протеста на пересечении улиц Плиева и Коцоева во Владикавказе сегодня собрались несколько сотен человек.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили центр города и начали задерживать участников схода, информирует издание «ОсНова».

По данным очевидцев, силовики задержали двух организаторов схода. Собравшиеся потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова, а также роспуска парламента, информирует «Кавказ.Реалии».

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