На Ставрополье 13 туристов из Узбекистана не могут уехать из санатория

CentralAsia (UZ) - В Кисловодске (город-курорт в Ставропольском крае России), в одном из санаториев вынуждены оставаться 13 отдыхающих из Узбекистана, сообщили в администрации города.

Все санатории Кисловодска уже закрыты для отдыхающих. Большинство приезжих покинули курорт. Но в одной из здравниц осталась группа из 13 человек, которые не могут выехать на родину из-за отмены авиасообщения и закрытых границ.

«Все они жители Узбекистана. У отдыхающих нет никакой возможности уехать на родину», - сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Срок путевок иностранных граждан истек, но они продолжают жить в санатории, ожидая возможности уехать на родину.

О сроках возвращения на родину граждан Узбекистана, застрявших в разных странах, официальные органы пока не сообщают.