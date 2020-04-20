На Ставрополье 13 туристов из Узбекистана не могут уехать из санатория

- Узбекистан, общество
- 17:57, 20 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Кисловодске (город-курорт в Ставропольском крае России), в одном из санаториев вынуждены оставаться 13 отдыхающих из Узбекистана, сообщили в администрации города.
Все санатории Кисловодска уже закрыты для отдыхающих. Большинство приезжих покинули курорт. Но в одной из здравниц осталась группа из 13 человек, которые не могут выехать на родину из-за отмены авиасообщения и закрытых границ.
«Все они жители Узбекистана. У отдыхающих нет никакой возможности уехать на родину», - сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.
Срок путевок иностранных граждан истек, но они продолжают жить в санатории, ожидая возможности уехать на родину.
О сроках возвращения на родину граждан Узбекистана, застрявших в разных странах, официальные органы пока не сообщают.