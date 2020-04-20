[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На Ставрополье 13 туристов из Узбекистана не могут уехать из санатория

CentralAsia (UZ) -  В Кисловодске (город-курорт в Ставропольском крае России), в одном из санаториев вынуждены оставаться 13 отдыхающих из Узбекистана, сообщили в администрации города.

Все санатории Кисловодска уже закрыты для отдыхающих. Большинство приезжих покинули курорт. Но в одной из здравниц осталась группа из 13 человек, которые не могут выехать на родину из-за отмены авиасообщения и закрытых границ.

«Все они жители Узбекистана. У отдыхающих нет никакой возможности уехать на родину», - сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Срок путевок иностранных граждан истек, но они продолжают жить в санатории, ожидая возможности уехать на родину.

О сроках возвращения на родину граждан Узбекистана, застрявших в разных странах, официальные органы пока не сообщают.

print
  • Почта Узбекистана возобновила авиаотправку в 38 стран
  • В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом составляет 1495
  • В Республиканском перинатальном центре в Ташкенте у роженицы выявили коронавирус


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com