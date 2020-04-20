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  20 апреля 2020
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Минздрав Таджикистана: Прокурор скончался от пневмонии и свиного гриппа, а не от коронавируса
Предыстория: Похороны в закрытом гробу. В Таджикистане от пневмонии умер сотрудник прокуратуры

CentralAsia (TJ) -  Министерство здравоохранения Таджикистана прокомментировало информацию о смерти прокурора города Душанбе, сообщает Asia-Plus.

Джалолиддин Пиров, начальник отдела по контролю за деятельностью органов внутренних дел прокуратуры города Душанбе, скончался от пневмонии и гриппа A (H1N1): у него не было коронавируса, сообщили в ведомстве.

По информации Минздрава, прокурор был госпитализирован 15 апреля в Детскую инфекционную больницу Душанбе (расположена недалеко от медицинского центра «Истиклол»).

«Затем, из-за ухудшения состояния его здоровья, 16 апреля он был переведен в городскую инфекционную больницу. В этой больнице ему был поставлен диагноз «пневмония», грипп А (H1N1) и ожирение 3 степени».

«К сожалению, усилия врачей с учетом использования аппарата искусственной вентиляции легких и других дополнительных мер, не дали результатов, и он умер утром 19 апреля», - подчеркивает Минздрав.

В результате проведенных тестов коронавирус у Пирова не был выявлен. Они дали отрицательный результат, но в целях предосторожности все его родственники в настоящее время находятся на карантине. Состояние их здоровье нормальное, говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения отмечает, что в последнее время в других странах часто граждане погибают от пневмонии. «Пневмония не передается от человека к человеку», - пишет Минздрав.

H1N1 — серотип вируса гриппа А (наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных. Выделен и идентифицирован в 1931 году американским учёным Ричардом Шоупом. Данный серотип был причиной пандемий 1918 (Испанский грипп) и 2009 (Свиной грипп) годов. 11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально сообщила о начавшейся пандемии гриппа A(H1N1/09) — пандемии гриппа H1N1 в 2009 году (объявила шестую фазу пандемии).

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