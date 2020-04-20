Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1775

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зарегистрированы 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Алматы – 14, Шымкенте - 3, Костанайской области - 1.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1775 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 549;
- Нур-Султан - 383;
- Кызылординской области - 149;
- Карагандинской области - 93;
- Шымкент - 83;
- Акмолинской области - 82;
- Атырауской области - 80;
- Западно-Казахстанской области - 63;
- Жамбылской области - 61;
- Туркестанской области - 60;
- Алматинской области - 44;
- Северо-Казахстанской области - 30;
- Павлодарской области - 30;
- Актюбинской области - 27;
- Костанайской области - 21;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8.