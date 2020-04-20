Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1775

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зарегистрированы 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Алматы – 14, Шымкенте - 3, Костанайской области - 1.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 1775 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 549;

- Нур-Султан - 383;

- Кызылординской области - 149;

- Карагандинской области - 93;

- Шымкент - 83;

- Акмолинской области - 82;

- Атырауской области - 80;

- Западно-Казахстанской области - 63;

- Жамбылской области - 61;

- Туркестанской области - 60;

- Алматинской области - 44;

- Северо-Казахстанской области - 30;

- Павлодарской области - 30;

- Актюбинской области - 27;

- Костанайской области - 21;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8.

Коронавирус в Казахстане

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