В Казахстанские от коронавируса вылечились 447 человек
CentralAsia (KZ) - В Жамбылской области от коронавируса вылечились еще 5 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана. ⠀
На 20:00 20 апреля в Казахстане из больниц выписаны 447 человек с коронавирусом, из них:
- в городе Нур-Султан – 188;
- Алматы – 88;
- Северо-Казахстанской области – 25;
- Кызылординской области - 25;
- Атырауской области - 23;
- Акмолинской области – 18;
- Шымкент - 15;
- Карагандинской области – 13;
- Туркестанской области – 13;
- Жамбылской области - 11;
- Алматинской области - 9;
- Актюбинской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 3;
- Мангистауской области – 2;
- Западно-Казахстанской области – 2;
- Павлодарской области - 1;
- Костанайской области - 1.
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