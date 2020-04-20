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  20 апреля 2020
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В Казахстанские от коронавируса вылечились 447 человек

CentralAsia (KZ) -  В Жамбылской области от коронавируса вылечились еще 5 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана. ⠀

На 20:00 20 апреля в Казахстане из больниц выписаны 447 человек с коронавирусом, из них:

- в городе Нур-Султан – 188;

- Алматы – 88;

- Северо-Казахстанской области – 25;

- Кызылординской области - 25;

- Атырауской области - 23;

- Акмолинской области – 18;

- Шымкент - 15;

- Карагандинской области – 13;

- Туркестанской области – 13;

- Жамбылской области - 11;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 9;

- Восточно-Казахстанской области - 3;

- Мангистауской области – 2;

- Западно-Казахстанской области – 2;

- Павлодарской области - 1;

- Костанайской области - 1.

Коронавирус в Казахстане
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