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  20 апреля 2020
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В Испании количество зараженных коронавирусом превысило 200 тысяч

CentralAsia (CA) -  В Испании зарегистрированы 1536 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Общее количество зараженных в стране достигло 200 210 человек. За сутки скончались 399 пациентов, общее число умерших составляет 20,8 тыс. человек.

В мире Испания по количеству случаев заражения стоит на втором месте после США, по количеству смертей на третьем месте после США и Италии.

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