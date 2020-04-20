Как Европа выходит из карантина: решения Германии, Франции и Испании

CentralAsia (KZ) - Итальянская газета La Stampa рассказывает об обстановке в разных странах Европы. Перевод статьи подготовило ИноСми.



В Европе многие уже заговаривают о выходе из карантина: в Дании и Германии открываются школы, во Франции начинают работать магазины, и даже сильно пострадавшая от эпидемии Испания планирует постепенное ослабление жестких мер.



В большинстве европейских стран второй этап начнется ровно через две недели — в понедельник, 4 мая. Но это произойдет не у всех (некоторые запланировали выход из карантина на 27 апреля, другие — на 11 мая), что в очередной раз подтверждает: правительства решили продолжать действовать по отдельности. Европейская комиссия была готова установить четкие сроки для выхода из карантина, но в результате давления пришлось пойти на попятную. Из Брюсселя поступило лишь общее руководство — не обязательное к исполнению — по постепенному ослаблению ограничений, чтобы можно было взвесить последствия.



В то время как некоторые школы в Дании уже открылись, в Чехии этот процесс начнется в ближайшие недели, в Бельгии обсуждают, не применить ли французскую модель (Макрон заявил, что карантин будет снят 11 мая) или даже прислушаться к ученым, рекомендующим правительству отложить все на сентябрь.



В то же время брюссельское правительство приняло решение отложить все музыкальные фестивали до 31 августа, но открыть лавки ремесленников, теплицы и питомники. В Австрии тоже уже можно купить цветы и растения, а с мая будет разрешено посещать парикмахерские. А вот Соединенное Королевство пока не намерено ослаблять ограничения.



Германия открывается в два этапа



Большие магазины будут работать, а для баров и ресторанов дата еще не установлена.



Берлин. С восьми часов утра сегодня в Германии вновь открываются многие торговые пространства с площадью продаж менее 800 квадратных метров, хотя условия выхода из карантина могут варьироваться в деталях от региона к региону.



Парикмахерские и салоны красоты пока закрыты: они смогут открыть свои двери лишь с 4 мая.



Что касается тату-салонов, спортзалов и бассейнов, а также баров, кафе, ресторанов, гостиниц и публичных домов (в Германии они легализованы), то дата возобновления их деятельности еще не назначена. В целом карантин, предписывающий гражданам Германии всегда соблюдать дистанцию в полтора метра с другими людьми и позволяющий выходить из дома только на работу, в магазин, на прогулку на воздухе вместе с членами семьи или, максимум, в компании еще одного человека, продлен правительством до 3 мая.



Завтра постепенно будут открываться школы начиная со старших классов, которым предстоит сдавать экзамены. Детские сады заработают не раньше августа.



Закон не обязывал закрывать заводы, офисы и частные предприятия, и они могли вести дела в кризисный период по собственному усмотрению.



Во Франции разрешили посещать родственников в домах престарелых



Маски для всех и ограничение количества детей в классах. Свобода с 11 мая.



Париж. С сегодняшнего дня пожилых людей, находящихся во французских лечебно-реабилитационных центрах, смогут посещать их родственники, хотя и при соблюдении определенных условий. Сообщение об этом поступило вчера вечером от министра здравоохранения Оливье Верана, который провел продолжительную пресс-конференцию с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Цель — поставить точку в чрезвычайной ситуации с коронавирусом и дать ряд указаний относительно посткарантинного периода, который во Франции начнется после 11 мая. Однако детальный план появится только через две недели.



«Навестить пожилого человека, находящегося в лечебно-реабилитационном центре, смогут один или два родственника и между ними не должно происходить никакого физического контакта. Но это еще не все: директор каждого учреждения будет оценивать возможность проведения таких встреч», - уточнил Веран.



«Мы хотим гарантировать после 11 мая доступность медицинских масок для всех французов. За оставшийся срок во Франции следует наладить возможность производить по 17 миллионов масок в неделю,вероятно, их ношение станет обязательным в общественном транспорте», - добавил он.



Макрон уже ранее планировал приступить к постепенному открытию школ начиная с 11 мая. Премьер считает, что процесс начнется с регионов, наименее пораженных вирусом: каждый класс, разделенный на две части, получит возможность поочередно посещать занятия в школе, продолжая при этом и дистанционное обучение.



В Испании с 27 апреля на свободу отпускают самых маленьких



Дети первыми смогут выйти из дома, а карантин продлится до 9 мая.



Премьер-министр Педро Санчес назвал это «новой нормальностью». Испания начнет постепенно открываться по регионам. Правительство уже объявило, что обратится к парламенту с просьбой продления карантина — в третий раз с начала пандемии — до 9 мая. Ослабление же ограничений начнется 27 апреля с символических мер: дети до 12 лет, принудительно находящиеся дома уже больше месяца, получат возможность выходить на улицу.



Министерство здравоохранения сообщило, что обсуждается идея разрешить кратковременно выходить из дома и пожилым людям, но в этом случае о датах речи не шло.



Некоторые автономные регионы оказывали давление на правительство, чтобы оно разрешило занятия спортом на открытом воздухе. Однако, говоря о следующем этапе, Санчес предупредил, что если данные о количестве заражений вновь достигнут тревожного уровня, может возникнуть необходимость повторного введения прежних мер. И ограничения не будут ослабляться равномерно по всей стране: послабления будут вводиться по географическому принципу, хотя подробности еще не известны.



Небольшое послабление произошло уже неделю назад, когда были вновь запущены двигатели деятельности, которая не считается жизненно необходимой, прежде всего промышленности и строительства. Возобновление деятельности сопровождалось бесплатной раздачей медицинских масок тем, кто пользуется общественным транспортом, чтобы добраться до места работы.



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