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  20 апреля 2020
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На ночь в Казахстане выявлены 77 случаев коронавируса. Всего 1852

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:15 в Казахстане зарегистрированы 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Алматы - 57, Шымкенте - 7, Алматинской области - 6, Нур-Султане - 3, Павлодарской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1.

На 20 апреля общее количество заражённых в Казахстане достигло 1852 человека.

Коронавирус в Казахстане
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