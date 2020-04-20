На ночь в Казахстане выявлены 77 случаев коронавируса. Всего 1852

Казахстан, общество

22:29, 20 апреля 2020

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:15 в Казахстане зарегистрированы 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Новые случаи зафиксированы в городе Алматы - 57, Шымкенте - 7, Алматинской области - 6, Нур-Султане - 3, Павлодарской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1. На 20 апреля общее количество заражённых в Казахстане достигло 1852 человека. Коронавирус в Казахстане Карта распространения