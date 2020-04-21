В Узбекистане начнут поэтапно смягчать карантинные меры в некоторых регионах

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил смягчить карантинные ограничения в районах, свободных от коронавируса: также будет разрешено продолжить все виды строительных работ. Об этом глава государства заявил 20 апреля на видеоселекторном совещании, - сообщила пресс-служба президента.

Глава государства поручил Специальной республиканской комиссии поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась. На объектах, восстановивших деятельность, работа будет организована со строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил.

На совещании отмечалось, что будет разрешено продолжить все виды строительных работ при условии полного соблюдения правил карантина. Министерству внутренних дел поручено создать условия для передвижения транспорта отраслевых предприятий и производителей стройматериалов.

