В Узбекистане священный месяц Рамадан начнется 24 апреля

мечеть Минор в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - По информации Управления мусульман Узбекистана дата начала священного месяца Рамазан в 2020 году совпадает с 24 апреля.

Соответствующее постановление президент подписал 20 апреля текущего года.

Как отмечается в документе, в этом году, в свете сложившейся эпидемиологической обстановки, все мероприятия, связанные с месяцем Рамазан, надлежит выполнять в строгом соответствии с правилами карантина, проводить это время дома, в кругу семьи. Особое внимание следует уделять оказанию всесторонней поддержки нуждающимся и укреплению атмосферы доброты и взаимного уважения в семьях и махаллях.

Исходя из текущей эпидемиологической ситуации, рекомендовано организовывать беседы и лекции в духе религиозного просвещения в режиме онлайн, распространять информацию о необходимости проведения мероприятий в рамках месяца Рамазан в домашних условиях.

Ранее Управление мусульман призвало в месяц Рамадан совершать молитвы в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары (вечерние разговения).