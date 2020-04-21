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  21 апреля 2020
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Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан, сообщает РИА Новости.

«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в США!» - написал он в Твиттер.

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