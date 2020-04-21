Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан, сообщает РИА Новости. «Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в США!» - написал он в Твиттер.