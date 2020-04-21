Президент Узбекистана предложил предприниматели помогать малообеспеченным семьям взамен на льготы

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана с целью поддержки малообеспеченных семей в период пандемии предложил создать общенародное движение «Доброта и поддержка».

Шавкат Мирзиёев 20 апреля провел видеоселекторное совещание, в ходе которого заострил внимание на вопросе поддержке социально уязвимых слоев населения.

Отмечена необходимость дальнейшего расширения масштабов адресного обеспечения продовольствием и лекарствами нуждающихся и временно безработных семей, - сообщила пресс-служба главы государства.

В условиях пандемии естественно растет число безработного и нуждающегося в помощи населения. В связи с этим, президент выдвинул предложение образовать общенародное движение "Доброта и поддержка".

"Скоро наступит священный для всех нас месяц Рамадан. Помогать малообеспеченным и нуждающимся семьям в этот период – благое дело. Поэтому будет весьма кстати, если каждый предприниматель возьмет на себя бескорыстную обязанность активно поддержать социально уязвимое население на территории, где он осуществляет деятельность", – заявил глава государства.

В результате этого будет достигнута адресность благотворительной и спонсорской помощи, оказываемой в месяц Рамадан, средства и продукты, расходуемые на ифтар, будут направлены нуждающимся.

"Предприниматель, исходя из своих возможностей, может помочь за месяц, к примеру, 10 семьям, другой предприниматель – 20, мог бы нанять на работу членов нуждающейся семьи. Государство, в свою очередь, предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам. Таким образом государство окажет населению поддержку через субъекты предпринимательства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Определено, что данная инициатива будет реализована в сотрудничестве территориальных отделений Торгово-промышленной палаты, банков, ведомств социальной защиты.