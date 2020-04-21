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  21 апреля 2020
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Президент Казахстана подписал закон о защите прав узбекских трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте главы Казахстана.

Подписанное соглашение защищает права трудовых мигрантов.

«В частности, они смогут получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Также трудовые мигранты получат право на возмещение ущерба в случае получения увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей», − говорится в официальном сообщении.

Также документ закрепляет процедуру признания документов об образовании, в случае, если трудовой мигрант намерен работать в педагогической, медицинской или фармацевтической сфере, имея при этом соответствующее образование, полученное у себя на родине.

Соглашение также предусматривает пенсионное и социальное обеспечение.

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