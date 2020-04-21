В Лос-Анджелесе проходит митинг, несмотря на опасность коронавируса

Митингующие

CentralAsia (KZ) - В Лос-Анджелесе проходит митинг горожан, которые собрались, несмотря на опасность заражения коронавирусом. Об этом сообщает уроженец Кыргызстана Айдан Чаликов (Адилет Чаликов).

По его словам, это не первый митинг. Сегодня собрались около 200 людей, которые заявили, что не верят в вакцину.

«Из-за таких людей другие не сидят дома и также выходят на улицы», - пишет он.

Из-за этого в городе образовались пробки.

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