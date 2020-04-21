Суд США отклонил иск узбекского бизнесмена Гафура Рахимова, требовавшего исключить его из списка санкций

CentralAsia (UZ) - Суд Вашингтона отказал бывшему президенту Международной ассоциации бокса (AIBA), бизнесмену из Узбекистана Гафуру Рахимову в удовлетворении иска о снятии санкций Минфина США. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в понедельник в электронной базе данных американской судебной системы.



США в 2012 году внесли Рахимова в список санкций по подозрению в причастности к деятельности "Братского круга" или "братков" — предполагаемой преступной организации выходцев из бывшего СССР. В 2017 году минфин США изменил формулировку санкций, обвинив Рахимова в поддержке преступной сети криминальных авторитетов. Рахимов заявлял в иске, что это решение было незаконным и волюнтаристским и что его не проинформировали должным образом об аргументации минфина.

"Суд постановил, что изначальное внесение истца (в список санкций) было обоснованным и что оспаривание процедуры на данном порядке не может увенчаться успехом", — говорится в решении суда.

"Секретные данные (минфина), рассмотренные судом по видеосвязи, содержат данные о связи между (предполагаемыми) преступлениями Рахимова и преступлениями "воров в законе". Он не предоставил суду никаких данных, которые могли бы опровергнуть данное заключение, а лишь неверно заявил, что данные (минфина) очевидно недостаточны", — говорится в решении судьи.

Ранее сообщалось, что Гафур Рахимов поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию в офис по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) с целью исключения его имени из «Специального списка OFAC».

Напомним, что впервые в санкционном списке американского Минфина Гафур Рахимов оказался в феврале 2012 году. В документе Минфина прямо говорилось, что Рахимов «является одним из лидеров организованной преступности в Узбекистане, специализируясь на производстве наркотиков в Центральной Азии». Какими-либо судебными решениями эти обвинения не подтверждены. Сам Рахимов свою причастность к деятельности мафии отрицал.

Санкции предусматривают запрет для граждан и компаний из США иметь дела с Рахимовым.

В 2010 году Гафур Рахимов покинул Узбекистан и на протяжении нескольких лет проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.

В феврале 2013 года в Узбекистане Гафуру Рахимову были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса республики: 165 («Вымогательство»), 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности») и 228(«Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование»). Он был объявлен в международный розыск.

После прихода к власти Мирзиёева, в 2018 году, МВД Узбекистана сообщило о том, что исключило Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Летом того же года, Гафур Рахимов вернулся в Узбекистан.