Почему в России низкая смертность от коронавируса?

CentralAsia (CA) - Внимательное отслеживание случаев внебольничной пневмонии в России с самого начала распространения коронавируса обусловило низкий уровень смертности от инфекции. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

«С начала эпидемии российская система здравоохранения сразу стала очень внимательно смотреть за смертностью от внебольничной пневмонии», - сказала она.

«Все люди с пневмонией практически сразу обращаются за помощью, и, возможно, это влияет на не такую высокую смертность от внебольничной пневмонии, включая ту, что вызвана коронавирусом», - отметила Вуйнович.

По ее словам, повышенная настороженность к случаям внебольничной пневмонии замечена как в системе здравоохранения России, так и среди населения.

Вуйнович подчеркнула, что смертность в результате внебольничной пневмонии в России в этом году несколько ниже, чем была в 2019 и в 2018 году. Тогда на ее уровень могли влиять другие патогены.

На 21 апреля в России зарегистрированы 47 121 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них скончались 405 пациентов.